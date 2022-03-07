Zonguldak'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması - Haberler

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Zonguldak'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması

AA, Fadime Yılmaz Elma - Güncel
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Zonguldak'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması

Zonguldak'ta, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla konvoy düzenlendi.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla konvoy düzenlendi.

Kadın Platformu İl Temsilciliğince düzenlenen etkinlikte Fener Mahallesi'nde araçların süslenmesinin ardından kentte tur atıldı.

Kadın Platformu İl Temsilcisi Eylem Kabarık, gazetecilere, 8 Mart'ın, dünya kadınlarının birlik, beraberlik ve mücadele günü olduğunu söyledi.

Kadınların sorunlarına dikkat çekmek istediklerini belirten Kabarık, bunları biraz daha duyurabilmek için konvoy düzenlemeye karar verdiklerini ifade etti.

AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel

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