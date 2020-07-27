Zonguldak'ta 8 günde 88 kişi koronavirüse yakalandı
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Zonguldak'ta 8 günde 88 kişi koronavirüse yakalandı

Zonguldak'ta 8 günde 88 kişi koronavirüse yakalandıZONGULDAK'ta, koronavirüs nedeniyle 8 günde 88 vaka artışı yaşanması Kurban Bayramı öncesi endişelendirdi.

27.07.2020 17:53 | Son Güncelleme: 27.07.2020 18:58

Zonguldak'ta 8 günde 88 kişi koronavirüse yakalandı

ZONGULDAK'ta, koronavirüs nedeniyle 8 günde 88 vaka artışı yaşanması Kurban Bayramı öncesi endişelendirdi. 26 Temmuz'a kadar vaka sayısı bin 29'u bulurken, hayatını kaybedenlerin sayısı 70'e yükseldi.

Koronavirüs salgınında adı büyükşehirlerle birlikte anılan Zonguldak'ta, valilik, İl Sağlık Müdürlüğü ve diğer kurumların çalışmalarıyla alınan tedbirler sonucu vaka sayıları kontrol altına alınmıştı. Ancak son günlerde özellikle Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte vaka sayılarında ciddi artışlar oldu. Yetkililer, artış sayısının özellikle kırsal kesimlerde maske takma ve hijyen konusunda halkın tedbirleri elden bırakmasına bağladı. Zonguldak genelinde, 18 Temmuz itibariyle koronavirüse yakalanan kişi sayısı 941 iken, bu sayı 26 Temmuz itibariyle 88 kişi artarak bin 29 oldu. İyileşen hasta sayısı 822 olarak belirtilirken, 8 günde yaşanan artış yetkilileri endişelendirdi. Bugüne kadar 70 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Kent merkezinde ise bayram öncesi alışveriş yapan vatandaşların oluşturduğu yoğunluk dikkat çekti. Vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymadığı gözlendi. Aysel Yaman Kocabaş isimli vatandaş, vaka sayılarının artacağını düşündüğünü söyleyerek, İl dışından gelenlerimiz olacak. Zonguldak'ta vaka sayısı artar diye düşünüyorum. İnsanları nasıl tutacaklar onu da bilmiyorum ama artık biz bununla yaşamaya alıştık. Ben diyorum ki herkes maskesini taksın, hijyenine dikkat etsin dedi.

Taner Arslantürk ise insanların sosyal mesafe kurallarına uymadan çalıştığını, daha dikkatli olunması gerektiğini ifade ederek, Bayram alışverişi sıkıntılı gözüküyor. Daha önce yaşadığımız üzücü günleri yaşamak istemiyoruz. Elimizden geldiği kadar içi içe bulunmamak lazım. Mağazalarda yoğunluk var. Dikkat etmek lazım. Duyarsız olmamak lazım diye konuştu.

Zonguldak'ta 8 günde 88 kişi koronavirüse yakalandı

Kaynak: DHA

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