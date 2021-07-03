ZONGULDAK - 62 yaşındaki kadın hayatını sokak köpeklerine adadı

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Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde kendisine ait arazide 45 sokak köpeğinin bakımını üstlenen Fatma Atalar, hayvan sevgisiyle çevresindekilerin takdirini kazanıyor.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde kendisine ait arazide 45 sokak köpeğinin bakımını üstlenen Fatma Atalar, hayvan sevgisiyle çevresindekilerin takdirini kazanıyor.

İhsaniye Mahallesi'nde ikamet eden, esnaflıktan emekli 62 yaşındaki Atalar, çocuk yaşlarda tanıştığı hayvan sevgisi dolayısıyla her fırsatta bakıma muhtaç "can dostlarının" yardımına koşmaya çalışıyor.

Emekli olduktan sonra kendisini tamamen "evlatlarım" dediği sokak köpeklerine adayan Atalar, arazisinde bakımını üstlendiği 45 köpeğinin karınlarını doyurmanın yanı sıra hasta veya yaralı olanları hayvanseverlerin de desteğiyle veterinere götürüp tedavi ettiriyor.

Fatma Atalar, AA muhabirine, esnaflık yaptıklarını, emekli olduktan sonra kendisini sokak köpeklerine adayarak onlara faydalı olmaya çalıştığını söyledi.

Uzun süredir sokak köpeklerinin bakımlarını üstlendiğini anlatan Atalar, "Köpeklerin sayısı birken üç, üçken beş oldu. Derken sayı bu hale geldi. Bunların hepsi can taşıyor. Ben soğan ekmek yerim ama bunlar yemeden duramaz. Çok seviyorum, bırakamıyorum, 24 saat bunlarlayım. Benim hayatım bunlar." diye konuştu.

Atalar, bakımı üstlendiği 45 köpeğin de sağlık durumunun iyi olduğunu, zamanı geldiğinde hayvanseverlerin desteğiyle tedavilerinin ve aşılarının yapıldığını aktardı. Atalar birçok hayvansever sayesinde kendisine mama bırakıldığını dile getirdi.

Bütün zamanını bu "can dostlarına" harcadığını, onlarla vakit geçirmekten mutlu olduğunu belirten Atalar, gördüğü her bakıma muhtaç, aç ya da yaralı sokak köpeğine sahip çıkmaya çalıştığını ifade etti.

Sokakta bulduğu yavru, gebe, yaralı veya terk edilmiş köpeklerin bakımını üstlenen Atalar, vatandaşları hayvanların korunması konusunda duyarlı olmaya çağırdı.

Sokak hayvanlarına şiddet haberleri duyduğunda çok üzüldüğünü belirten Atalar, imkanı olduğu takdirde daha fazla sokak köpeğine ulaşıp onların bakımlarını üstlenmek istediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz