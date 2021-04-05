ZONGULDAK'TA, 6 FETÖ ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE
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ZONGULDAK'TA, 6 FETÖ ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ZONGULDAK merkezli 8 ilde, FETÖPDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı, adliyeye sevk edildi.

ZONGULDAK merkezli 8 ilde, FETÖPDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı, adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖPDY'nin 'askeri mahrem yapılanması' soruşturması kapsamında, 9 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, perşembe günü Diyarbakır, Şırnak, Bolu, Denizli, İstanbul, Kocaeli, Elazığ ve Zonguldak'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında; 5 askeri personel, 2 emekli askeri personel ve 2 ihraç edilen askeri personel olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alındı. Zonguldak'ta işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, adliyeye sevk edilirken, diğer 3 şüphelinin ise gözaltına alındıkları illerde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

ZONGULDAK'TA, 6 FETÖ ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE
ZONGULDAK'TA, 6 FETÖ ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE
ZONGULDAK'TA, 6 FETÖ ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE
ZONGULDAK'TA, 6 FETÖ ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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