Zonguldak'ta 5 bin 586 denetim gerçekleştirildi
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Zonguldak'ta 5 bin 586 denetim gerçekleştirildi

25.12.2020 14:09 | Son Güncelleme: 25.12.2020 14:13
Zonguldak'ta 5 bin 586 denetim gerçekleştirildi

Zonguldak'ta il ve ilçe salgın denetim merkezince il genelinde 133 ihbar ve 5 bin 586 resen denetleme gerçekleştirildi.

Zonguldak'ta il ve ilçe salgın denetim merkezince il genelinde 133 ihbar ve 5 bin 586 resen denetleme gerçekleştirildi.

İl-ilçe salgın denetim merkezince il genelinde 17 Aralık 2020 tarihinden itibaren 365 ekip ve 2 bin 258 personel tarafından 133 ihbar incelendi. 5 bin 586 resen denetleme gerçekleştirildi.

Denetimlerde 24 iş yerine 1. uyarı, 30 iş yerine 2. uyarı ve ceza kesilirken, 1 gün kapatma cezası alan iş yeri ise olmadı. 34 kişiye izolasyona uymama cezası verildi. 16 bin 673 kez izolasyon denetimi yapıldı. - ZONGULDAK

Zonguldak'ta 5 bin 586 denetim gerçekleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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