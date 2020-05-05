Zonguldak'ta 49 çuval kaçak defne yaprağı ele geçirildi
05.05.2020 14:54 | Son Güncelleme: 05.05.2020 15:13
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, 49 çuval kaçak defne yaprağına el konuldu.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, 49 çuval kaçak defne yaprağına el konuldu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Doğancılar Mahallesi Işık Caddesi'nde bir kamyonette kaçak defne yaprağı olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Operasyon düzenleyen ekipler, araçta yaptıkları incelemede 748 kilogram ağırlığındaki 49 çuval defne yaprağının ormandan izinsiz toplandığını tespit etti.
Gözaltına alınan sürücü M.G, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
El konulan defne yaprakları ise Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: AA