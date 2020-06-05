Zonguldak'ta 45 madenci ev karantinasına alındı
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Zonguldak'ta 45 madenci ev karantinasına alındı

Zonguldak'ta 45 madenci ev karantinasına alındıTÜRKİYE Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü'nde çalışan maden işçisi S.K.'nin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından, temas ettiği belirlenen 45 işçi ev karantinasına alındı.

05.06.2020 13:42 | Son Güncelleme: 05.06.2020 13:49

Zonguldak'ta 45 madenci ev karantinasına alındı

TÜRKİYE Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü'nde çalışan maden işçisi S.K.'nin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından, temas ettiği belirlenen 45 işçi ev karantinasına alındı.

TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında çalışan işçi S.K.'nin göğüs ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede koronavirüs testi pozitif çıktı. S.K., Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. 1 Haziran'da iş başı yaparak bir gün yeraltında çalışan S.K.'nin temas ettiği işçilerin tespiti için İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri filyasyon çalışması başlattı. Yapılan çalışmanın ardından S.K.?nin temas ettiği tespit edilen 45 işçi, evde karantinaya alındı. Ekiplerin çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

'14 GÜN EV KARANTİNASINDA OLACAKLAR'

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, işçinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Filyasyon çalışmasının devam ettiğini ifade eden Yeşil, Dün itibariyle Armutçuk Müessesinde bir madenci kardeşimizin testi pozitif çıktı. Pozitif çıkmasıyla beraber o vardiyada çalışan 25 arkadaşımız dün gece itibariyle işe getirilmedi. Bugün itibariyle filyasyon ekibi Armutçuk Müessesinde yaptığı araştırmayla birlikte 45 madenci kardeşimiz virüs taşıyan arkadaşımızla temas ettiği anlaşıldı ve 45 arkadaşımız da ev karantinasına alındı. 14 gün boyunca gözetim altında kontrolleri yapılarak ev karantinasında bekleyecekler. Onun dışında vardiyaların tamamı çalışmaya devam ediyor. Müesseselerimizde arkadaşlarımız tedirgin oldu ama herkes işlerinin başına geçti. Armutçuk'ta yaşadığımız virüs dışında diğer ocaklarda çok şükür şu an sorun yok dedi.

Zonguldak'ta 45 madenci ev karantinasına alındı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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