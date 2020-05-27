Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi Zonguldak'ta 4 günlük bayram tatilinde yürürlüğe konulan sokağa çıkma kısıtlaması 00.00 itibariyle sona erdi.

27.05.2020 01:11 | Son Güncelleme: 27.05.2020 01:15

Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 4 günlük bayram tatilinde yürürlüğe konulan sokağa çıkma kısıtlaması 00.00 itibariyle sona erdi. Maske takmayana 392 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilen Zonguldak'ta, ilçeler arası geçiş kısıtlaması ise İl Hıfzıssıhha Kurulunca 00.00 itibariyle sonlandırıldı.

İlk olarak 10 Nisan 2020 günü İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Alınan tedbirler kapsamında hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta devam etti. Dört günlük Ramazan Bayramı sürecinde ise 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Bayramı evinde geçiren Zonguldaklılar, 00.00'da kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte sokağa çıktı. Dört günlük kısıtlama sonrası bazı vatandaşlar banka önlerine gelerek ATM'de işlem yaptı. Bazı vatandaşlar araçları ile gezmeyi tercih etti. İlçeler arasındaki geçiş kısıtlamasının da sona ermesiyle birlikte emniyet ekiplerine ait bariyerler toplandı. Jandarma ve polis ekipleri kısıtlamanın kalkmasının ardından denetimlerine devam etti. Ekipler, il dışı seyahat, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü denetimlerinin yanı sıra emniyet kemeri ve maske kullanımına ilişkin sürücüleri uyardı. Normalleşme sürecinde ise 27 Mayıs 2020 günü 11.00 ila 15.00 saatleri arasında 0-14 yaş arası çocuklar sokağa çıkarak özgürlüğün tadını çıkartabilecek. Normalleşme sürecinin ikinci adımı ise kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.

Kısıtlamaya uymayana idari para cezası

Öte yandan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan karar doğrultusunda Zonguldak genelinde maske takmayana 392 TL idari para cezası uygulanacağı açıklandı. Kamu kurumlarında, toplu çalışma alanlarında, alışveriş mekanları, halk pazarları, ibadethaneler ve toplu taşıma araçların ile toplu bulunulan her yerde maske takma zorunluluğu getirildi. Dört günlük bayram kısıtlaması sürecinde ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğinde 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı.

Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Normalleşme sürecinin 2. aşaması başladı! İşte açılması planlanan yerler Haber
Normalleşme sürecinin 2. aşaması başladı! İşte açılması planlanan yerler
Bakan Koca, yasak kalkmadan dakikalar önce yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı Haber
Bakan Koca, yasak kalkmadan dakikalar önce yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı
Taciz iddiasıyla karı-koca tarafından öldüresiye dövülen adam cinsel organının tekmelendiğini söyledi Haber
Taciz iddiasıyla karı-koca tarafından öldüresiye dövülen adam cinsel organının tekmelendiğini söyledi
AK Parti ile İYİ Parti bayramlaşmasında gerginlik çıktı, tansiyon tavan yaptı Haber
AK Parti ile İYİ Parti bayramlaşmasında gerginlik çıktı, tansiyon tavan yaptı
Evlenecek çiftlere müjde! Bilim Kurulu Üyesi Seçil Özkan düğün salonlarının açılacağı tarihi paylaştı Haber
Evlenecek çiftlere müjde! Bilim Kurulu Üyesi Seçil Özkan düğün salonlarının açılacağı tarihi paylaştı
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor Haber
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişi, evinin balkonunda görüntü çeken vatandaşa tehditler savurdu
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişi, evinin balkonunda görüntü çeken vatandaşa tehditler savurdu
Pınar Altuğ'un paylaşımına yine çirkin mesajlar yazıldı: Ne o buruş buruşsun
Pınar Altuğ'un paylaşımına yine çirkin mesajlar yazıldı: Ne o buruş buruşsun
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, bayramda sorun yaşayan GSM operatörleriyle ilgili açıklama yaptı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, bayramda sorun yaşayan GSM operatörleriyle ilgili açıklama yaptı
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti
ABD uçakların fotoğraflarını yayınladı, Rusya'dan yanıt gecikmedi: Gerçeği yansıtmıyor
ABD uçakların fotoğraflarını yayınladı, Rusya'dan yanıt gecikmedi: Gerçeği yansıtmıyor
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
Sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine dakikalar kala ceza yiyen adam, 'Yapmayın eşim beni boşar' diye yalvardı
Sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine dakikalar kala ceza yiyen adam, "Yapmayın eşim beni boşar" diye yalvardı
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 36'ya yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 36'ya yükseldi
Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 13'e yükseldi
Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 13'e yükseldi
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu
ABD'de dolandırıcılık şüphesiyle yakalanan bir kişi, polis tarafından boğularak öldürüldü
ABD'de dolandırıcılık şüphesiyle yakalanan bir kişi, polis tarafından boğularak öldürüldü
Ordu'da yeni vakaların tespit edilmesinin ardından Vali, vatandaşları uyardı: Salgın bitmiş gibi davranmayın
Ordu'da yeni vakaların tespit edilmesinin ardından Vali, vatandaşları uyardı: Salgın bitmiş gibi davranmayın
Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun buluşmasında gündem olan kitabın kime ait olduğu ortaya çıktı
Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun buluşmasında gündem olan kitabın kime ait olduğu ortaya çıktı
Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti
Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti
Hollanda'da yapılan bir araştırma koronavirüse karşı kazanılan bağışıklığın süresinin altı ayı geçmediğini ortaya koydu
Hollanda'da yapılan bir araştırma koronavirüse karşı kazanılan bağışıklığın süresinin altı ayı geçmediğini...
Alzheimer hastası yaşlı adam av tüfeği ile oğlunu öldürdü, eşini yaraladı
Alzheimer hastası yaşlı adam av tüfeği ile oğlunu öldürdü, eşini yaraladı
Bursalı çiftçi, tarlasında bulduğu 2200 yıllık sikkeyi müzeye teslim etti
Bursalı çiftçi, tarlasında bulduğu 2200 yıllık sikkeyi müzeye teslim etti
Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü
Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü
Buse Terim, 'Öncesi ve sonrası' notuyla değişimini takipçileriyle paylaştı
Buse Terim, "Öncesi ve sonrası" notuyla değişimini takipçileriyle paylaştı
Mehmet Aurelio'dan sonra Tuncay Şanlı da Fenerbahçe'de yardımcı hoca olacak
Mehmet Aurelio'dan sonra Tuncay Şanlı da Fenerbahçe'de yardımcı hoca olacak
Zlatan Ibrahimovic, Hakan Çalhanoğlu ile çıktığı motor turunu sosyal medyadan paylaştı
Zlatan Ibrahimovic, Hakan Çalhanoğlu ile çıktığı motor turunu sosyal medyadan paylaştı
Salgının bizi getirdiği son seviye: Vatandaş aracına maske taktı
Salgının bizi getirdiği son seviye: Vatandaş aracına maske taktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Jülide Sarıeroğlu Adil Karaismailoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Ezgi Mola Özkan Uğur Sezen Aksu Bergüzar Korel
Spor Ali Koç Şenol Güneş Fatih Terim Metin Oktay Robert Prosinecki
Daha Fazla Bursa Kadın Futbol Ramazan
Şu an buradasınız: Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.5.2020 01:16:32. #1.14#
title