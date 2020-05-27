Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
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Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Zonguldak'ta 4 günlük bayram tatilinde yürürlüğe konulan sokağa çıkma kısıtlaması 00.00 itibariyle sona erdi.

Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
27.05.2020 00:37 | Son Güncelleme: 27.05.2020 00:37

Zonguldak'ta 4 günlük bayram tatilinde yürürlüğe konulan sokağa çıkma kısıtlaması 00.00 itibariyle sona erdi. Maske takmayana 392 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilen Zonguldak'ta, ilçeler arası geçiş kısıtlaması ise İl Hıfzıssıhha Kurulunca 00.00 itibariyle sonlandırıldı.

İlk olarak 10 Nisan 2020'de İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Alınan tedbirler kapsamında hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta devam etti. Dört günlük Ramazan Bayramı sürecinde ise 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Bayramı evinde geçiren Zonguldaklılar, 00.00'da kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte sokağa çıktı. Dört günlük kısıtlama sonrası bazı vatandaşlar banka önlerine gelerek ATM'de işlem yaptı. Bazı vatandaşlar araçları ile gezmeyi tercih etti. İlçeler arasındaki geçiş kısıtlamasının da sona ermesiyle birlikte emniyet ekiplerine ait bariyerler toplandı. Jandarma ve polis ekipleri kısıtlamanın kalkmasının ardından denetimlerine devam etti. Ekipler, il dışı seyahat, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü denetimlerinin yanı sıra emniyet kemeri ve maske kullanımına ilişkin sürücüleri uyardı. Normalleşme sürecinde ise 27 Mayıs 2020 günü 11.00 ila 15.00 saatleri arasında 0-14 yaş arası çocuklar sokağa çıkarak özgürlüğün tadını çıkartabilecek. Normalleşme sürecinin ikinci adımı ise kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.

Kısıtlamaya uymayana idari para cezası

Öte yandan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan karar doğrultusunda Zonguldak genelinde maske takmayana 392 TL idari para cezası uygulanacağı açıklandı. Kamu kurumlarında, toplu çalışma alanlarında, alışveriş mekanları, halk pazarları, ibadethaneler ve toplu taşıma araçların ile toplu bulunulan her yerde maske takma zorunluluğu getirildi. Dört günlük bayram kısıtlaması sürecinde ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğinde 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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