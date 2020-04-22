Zonguldak'ta 4 günlük kısıtlama öncesi caddeler hareketlendi Zonguldak'ta 4 günlük kısıtlama öncesi caddeler hareketlendiZONGULDAK'ta, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlama öncesi kent merkezinde yoğunluk yaşandı.

Zonguldak'ta 4 günlük kısıtlama öncesi caddeler hareketlendi

ZONGULDAK'ta, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlama öncesi kent merkezinde yoğunluk yaşandı.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle 31 kentte 00.00'da başlayacak 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi kentin en işlek caddesi Gazipaşa'da hareketlilik yaşandı. Ramazan öncesi de alışveriş yapmak isteyenler marketlerde yoğunluk oluşturdu. Özellikle PTT ve banka önlerine görülen uzun kuyruklara polis ekipleri müdahalede bulundu. Polis, halkı sosyal mesafe kurallarına uyması konusunda uyardı. İl ve ilçe girişlerinde de polis ve jandarmanın denetimleri sürdü. Ekipler, seyahat izin belgesi olmayan ve gideceği yeri ibraz edemeyen sürücüleri evlerine gönderdi.

Kaynak: DHA