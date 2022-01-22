ZONGULDAK'TA 37 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPALI - Haberler
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ZONGULDAK'TA 37 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 37 köy yolu ulaşıma kapandı.

ZONGULDAK'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 37 köy yolu ulaşıma kapandı. Kentte aralıklarla süren kar yağışı, merkez ve ilçelerde etkili oldu. Merkezde 3, Çaycuma'da 9, Ereğli'de 8, Alaplı'da 13 ve Kozlu'da 4 olmak üzere toplam 37 köy yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, 49 araç ve 135 personel ile kapanan yolları tekrar açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

ZONGULDAK'TA 37 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPALI

ZONGULDAK'TA 37 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPALI

ZONGULDAK'TA 37 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPALI

ZONGULDAK'TA 37 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPALI

ZONGULDAK'TA 37 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPALI

ZONGULDAK'TA 37 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPALI

ZONGULDAK'TA 37 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPALI

ZONGULDAK'TA 37 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPALI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Çaycuma, Ereğli, Alaplı, kar, Güncel, Haber

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