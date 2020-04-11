Zonguldak'ta 34 kişiye 108 bin TL ceza
ZONGULDAK'ta sokağa çıkma yasağına uymadığı tespit edilen 34 kişiye 108 bin TL ceza kesildi.
11.04.2020 16:31 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:31
ZONGULDAK'ta sokağa çıkma yasağına uymadığı tespit edilen 34 kişiye 108 bin TL ceza kesildi.
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saat sürecek sokağa çıkma yasağına yönelik polis ekipleri denetimlerde bulundu. Denetimlerde, sokağa çıkma yasağına uymadığı tespit edilen 34 kişiye toplam 108 bin TL ceza kesildi.
Kaynak: DHA