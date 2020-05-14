Zonguldak'ta 3 yeni vaka tespit edildi ZONGULDAK Valisi Erdoğan Bektaş'ın, 11 Mayıs günü ilk defa yeni vaka ve vefat görülmediğini açıkladığı kentte, son 3 günde 3 yeni vaka tespit edildi.

ZONGULDAK Valisi Erdoğan Bektaş'ın, 11 Mayıs günü ilk defa yeni vaka ve vefat görülmediğini açıkladığı kentte, son 3 günde 3 yeni vaka tespit edildi.

Büyükşehirler ile birlikte seyahat kısıtlaması ve sokağa çıkma yasağı uygulanan Zonguldak'ta, ilk defa 11 Mayıs günü, yeni vaka ve vefat görülmedi. Bu gelişmenin Vali Erdoğan Bektaş tarafından açıklanmasından sonra ise 3 yeni vaka tespit edildi. Kentte 750 olan vakaya sayısı 3 günde 3 kişi artarak 753'e yükseldi.İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, son 3 günde koronavirüse bağlı ölüm yaşanmadığını bildirdi.Kentin en işlek caddesi olan Gazipaşa'da ise zaman zaman yoğunluk yaşanmaya devam ediyor. Polis ekipleri, acil işi olmayanları evlerinden çıkmamaları yönünde uyarmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA