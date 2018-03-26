Zonguldak'ta 3 Üniversiteli, PKK Propagandası Yaptığı İddiasıyla Adliyede (2)
SERBEST KALDILARZonguldak'ta, 'Zeytin Dalı Harekatı'nı sosyal medya üzerinden eleştirdiği ve terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 üniversite öğrencisi, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye gönderildi.
SERBEST KALDILAR
Zonguldak'ta, ' Zeytin Dalı Harekatı'nı sosyal medya üzerinden eleştirdiği ve terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 üniversite öğrencisi, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye gönderildi. Öğrenciler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.