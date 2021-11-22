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Zonguldak'ta 3 katlı binada korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Zonguldak'ta 3 katlı binada korkutan yangın

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın korkuttu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın korkuttu.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı İmranlar köyünde Ramazan Aydoğan'a ait 3 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören köylüler ev sahiplerini uyarırken, kısa süreli panik yaşandı. İtfaiyeye haber veren köy sakinleri, itfaiye ekipleri gelene kadar kendi imkanları ile yangına müdahale etti. Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yapılan ilk incelemelere göre yangının kalorifer bacasından çıktığı öğrenilirken, olay sonrası rapor tutan ekipler köyden ayrıldı. - ZONGULDAK

Zonguldak'ta 3 katlı binada korkutan yangın

Zonguldak'ta 3 katlı binada korkutan yangın

Zonguldak'ta 3 katlı binada korkutan yangın

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