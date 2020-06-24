Zonguldak'ta 3 ev karantinaya alındı
Zonguldak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 ev karantinaya alındı.
24.06.2020 11:15 | Son Güncelleme: 24.06.2020 11:36
Zonguldak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 ev karantinaya alındı.
Alınan bilgiye göre, Merkez ilçeye bağlı Beycuma beldesi Karapınar köyüne İstanbul'dan gelen G.Y, bir süre sonra rahatsızlanması üzerine hastaneye başvurdu.
Yapılan muayenede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından G.Y. ile annesi gözlem altına alındı.
Köyde yaşayan iki kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine bunların temasta oldukları belirlenen 3 hanenin, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca karantina altına alınmasına kararı verildi.
Bölgede önlem alan ekiplerce, evlerin bulunduğu sokağa giriş ve çıkışlar denetimli hale getirildi. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de filyasyon çalışması başlattı.
Kaynak: AA