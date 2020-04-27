Zonguldak'ta 3 ev karantinaya alındı ZONGULDAK'ta, Karaelmas Mahallesi'nde, koronavirüs vakalarının görüldüğü Alsancak Caddesi'ndeki 3 ev karantinaya alındı.

ZONGULDAK 'ta, Karaelmas Mahallesi'nde, koronavirüs vakalarının görüldüğü Alsancak Caddesi'ndeki 3 ev karantinaya alındı. Polis ekipleri, caddeyi araç ve yaya geçişlerine kapattı.

Karaelmas Mahallesi Alsancak Caddesi'ndeki 3 evde koronavirüs vakası görüldü. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu, vakaların görüldüğü evlerde yaşayanların karantina altına alınmasına karar verdi. Kişilerin komşularıyla temasta bulunduğu tespit edilince caddenin giriş ve çıkışları, araç ile yaya geçişlerine kapatıldı. Sadece seyahat izin belgesi olan kişilerin geçişlerine izin verildi.

Mahalleli Gültekin Çiçek, mahalledeki 3 evde yaşayan 14 kişi de pozitif vaka görülmesi üzerine sokağın karantina altına alındığını belirterek, "Mahallemizin gerekli ihtiyaçlarını belediye başkanlığımız, emniyet müdürlüğümüz ve valiliğimiz karşılıyor. Gereken her türlü desteği veriyorlar. Dün akşamdan itibariyle karar alındı. 14 hastamız var burada virüse yakalanmış. Bunlarla ilgili gereken işlemler yapılıyor" dedi.Konu hakkında Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada, 3 evin 14 gün süreyle karantina altına alındığı ifade edilerek, "Caddenin bir bölümü giriş ve çıkışlara kapatılmıştır" denildi.- Zonguldak

Kaynak: DHA