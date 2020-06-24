Zonguldak'ta 3 ev karantina altına alındı Zonguldak'ın Beycuma beldesine bağlı Karapınar köyünde, şehir dışından ziyarete gelen bir kişide koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine 3 ev ve 6 kişi gözlem altına alındı.

Zonguldak'ın Beycuma beldesine bağlı Karapınar köyünde, şehir dışından ziyarete gelen bir kişide koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine 3 ev ve 6 kişi gözlem altına alındı.

Edinilen bilgiye göre İstanbul'dan Karapınar köyüne ziyarete gelen G.Y. bir süre sonra rahatsızlandı. Koronavirüs testi yaptıran G.Y.'nin test sonucu pozitif çıktı. G.Y. tedavi altına alınırken annesi de gözlem altına alındı. İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin filyasyon çalışması başlatması üzerine G.Y.'nin temas kurmuş olabileceği 3 ev ve 6 kişi gözlem altına alındı.

Ekiplerin köydeki çalışmaları sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA