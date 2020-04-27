Zonguldak'ta 3 ev 14 günlük karantinaya alındı Zonguldak'ta 3 ev 14 günlük karantinaya alındı Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs tespit edilen vatandaşların komşuları ile temas ettiğinin tespit edilmesinin ardından 3 ev 14 günlük karantinaya alındı.

Zonguldak'ta 3 ev 14 günlük karantinaya alındı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs tespit edilen vatandaşların komşuları ile temas ettiğinin tespit edilmesinin ardından 3 ev 14 günlük karantinaya alındı.

Karaelmas Mahallesi Alsancak Sokak üzerinde ikamet eden bazı vatandaşlarda yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Virüsün tespit edildiği kişilerin komşuları ile temas ettiği belirlenince sokak Valilik tarafından karantina altına alındı. Polis ekipleri sokağın giriş ve çıkışlarında kontrol noktası oluşturarak bariyerlerle kapattı. Günün aydınlanması ile birlikte sokağa araç ve yaya geçişlerinde izin verilmezken seyahat izin belgesi olanların geçişine izin verildi.

Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekibi de evlerinden çıkmayan vatandaşlara giderek çalışmalarını sürdürdü. Mahalle sakinlerinden Gültekin Çiçek, "Mahallemizin ihtiyaçları belediye başkanımız, il emniyet müdürümüz ve valimiz gereken her türlü yardımı esirgemediler. Dün akşam itibariyle toplamda 3 ev ve 12-13 kişiye yakın virüse yakalanmış hastamız var. Bunlarla ilgili gördüğünüz gibi gereken işlemler yapılıyor. Sağlık ekipleri burada" diye konuştu.

Hıfzısıhha Kurulu yeni kararları açıkladı

Zonguldak İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan yeni kararlar açıklandı. Kurulun önceki kararlarıyla yürürlükte olan il genelindeki pazar kurma yasağı üç haftalık uygulamanın ardından son bulduğu açıklandı. İl genelinde Covid-19 rakamlarında görülen iyileşmelere rağmen belli noktalardaki yeni vakalar üzerine yoğunlaşıldığı ve bu çerçevede yapılan denetimler şöyle aktarıldı:

"İl merkezi Karaelmas Mahallesi Alsancak Caddesi'nde bulunan 3 ev 14 gün süreyle karantinaya alınmış, caddenin bir bölümü giriş-çıkışlara denetimli hale getirilmiştir. İl genelinde karton, atık kağıt vb. malzemeleri toplama işlemi 14 gün süreyle durdurulmuştur. Çalışmalar bu çerçevede sürdürülmektedir."

Kaynak: İHA