Zonguldak'ta 29 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

ZONGULDAK'ta kar yağışı nedeniyle 29 köy yolu ulaşıma kapandı, bazı araçlar yolda kaldı

Kentte aralıklarla yağan kar, yüksek kesimlerde etkili oldu. Merkezde 6, Kozlu'da 10, Devrek'te 2, Gökçebey'de 10 ve Çaycuma'da 1 olmak üzere 29 köy yoluna ulaşım sağlanamadı. İl Özel İdaresi ekipleri kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, kar yağışı nedeniyle Ankara ve İstanbul Karayolu'nda kar lastiği olmayan araçların geçişine izin vermedi. TIR'ların ise öğle saatlerinden itibaren geçişlerine izin verildi.

Ankara istikametinde kar nedeniyle yolda kalan sürücüler, araçlarına zincir takarak ilerlemeye çalıştı. Karayolları ekipleri yollarda temizlik çalışması yaptı. - Zonguldak

Kaynak: DHA