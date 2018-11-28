Zonguldak'ta 278 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi: 13 Gözaltı

ZONGULDAK'ta, 4 eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 278 adet uyuşturucu hap ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, belirlenen 4 adrese sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Evlerin kapısını 'koçbaşı' ile kıran ekipler, yaptıkları aramalarda 278 adet uyuşturucu hap ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Operasyonda, uyuşturucu madde temini ve ticareti yaptıkları değerlendirilen 13 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemler için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

- Zonguldak