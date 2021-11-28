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Zonguldak'ta 27 sikke ele geçirildi

AA / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel
Zonguldak'ta 27 sikke ele geçirildi

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde tarihi eser niteliğinde 27 sikke ele geçirildi.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde tarihi eser niteliğinde 27 sikke ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Namazgah köyünde bir kişinin ikametinde bulunan tarihi eser niteliğindeki eserleri piyasaya sürme hazırlığı içerisinde olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, 27 sikke, küpe, yüzük, kurusıkı tabanca ve şarjör ele geçirdi.

Şüpheli T.K. hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

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AA / Gökhan Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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