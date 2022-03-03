Zonguldak'ta 263 maden şehidi dualarla anıldı

MADEN, ELAZIĞ (DHA) - ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü maden ocağında 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu faciasında yaşamını yitiren 263 maden şehidi, olayın yıl dönümünde dualarla anıldı.

TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü'nde düzenlenen törene Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ergi, TTK Genel Müdür Yardımcısı Ercan Gebeş, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, sivil toplum örgütleri ve meslek odalarının temsilcileri, madenciler ve şehit madencilerin aileleri katıldı. Anma programı, şehit maden işçileri için saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

Konuşmaların ardından yaşamını yitiren madenciler için Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi.