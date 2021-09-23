Zonguldak'ta 25 kişilik işbaşı eğitim programı sözleşmesi

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak İşkur İl Müdürlüğü ve özel bir tekstil firması arasında 25 kişilik İşbaşı Eğitim Programı (İEP) sözleşmesi imzalandı.

Zonguldak İŞKUR İl Müdürlüğü ile Çaycuma Velioğlu Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren tekstil şirketi arasında kadın ve erkek kursiyerlerden oluşan 25 kişilik İşbaşı Eğitim Programı (İEP) sözleşmesi imzalandı. Konfeksiyon işçisi mesleğinde açılan programda 6 aylık eğitimin ardından kursiyerlerin en az yüzde 50'si işveren tarafından istihdam edilecek. - ZONGULDAK

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