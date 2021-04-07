Zonguldak'ta 25 işçi yediği yemekten zehirlendi
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Zonguldak'ta 25 işçi yediği yemekten zehirlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Zonguldak'ta 25 işçi yediği yemekten zehirlendi

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir tekstil fabrikasında çalışan 25 işçi yedikleri yemekten zehirlendi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir tekstil fabrikasında çalışan 25 işçi yedikleri yemekten zehirlendi.

Devrek ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında öğlen yedikleri yemekten sonra kusma ve bulantı şikayeti üzerine hastaneye gitti. İşçiler hastanede yapılan tedavinin ardından taburcu edildi. Meydana gelen vakada 25 işçiden 16'sında kusma ve bulantı şikayeti görülürken hayati tehlikelerinin bulunmadığı tespit edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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