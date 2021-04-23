Zonguldak'ta 23 Nisan coşkusu
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Zonguldak'ta 23 Nisan coşkusu

Zonguldak'ta 23 Nisan coşkusu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zonguldak'ta, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Valilik binası önünde çelenk sunum töreni düzenlendi.

Zonguldak'ta, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Valilik binası önünde çelenk sunum töreni düzenlendi.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Zonguldak'ta Valilik binası önünde bulunan Atatürk Anıtı'na Milli Eğitim Müdürlüğü çelenk bırakıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasını yaptı. Tosun; "23 Nisan Ulusal ve Çocuk Bayramı programımıza hoş geldiniz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 101'inci yılı biraz buruk da olsa, öğrencilerimizin balkonlarından aydınlık gülüşleriyle kutlanıyor. 23 Nisan, Türk milletinin iradesini resmen ilan ettiği gündür. Bugünü, Salgın nedeniyle buruk da olsa gururla kutluyoruz. 23 Nisan 1920, Türk milletinin dönüm noktasıdır." dedi. - ZONGULDAK

Zonguldak'ta 23 Nisan coşkusu
Zonguldak'ta 23 Nisan coşkusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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