Zonguldak'ta, 23 Fetö Şüphelisi Adliyede (2)

Zonguldak'ta, 23 Fetö Şüphelisi Adliyede (2)

18 KİŞİ TUTUKLANDIZonguldak merkezli 10 ilde terör örgütü FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 23 kişi savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Zonguldak'ta, 23 Fetö Şüphelisi Adliyede (2)

18 KİŞİ TUTUKLANDI

Zonguldak merkezli 10 ilde terör örgütü FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 23 kişi savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. 18 şüpheli tutuklanırken, 5 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
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