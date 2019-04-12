Zonguldak'ta, 23 Fetö Şüphelisi Adliyede (2)
18 KİŞİ TUTUKLANDIZonguldak merkezli 10 ilde terör örgütü FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 23 kişi savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.
18 KİŞİ TUTUKLANDI
Zonguldak merkezli 10 ilde terör örgütü FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 23 kişi savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. 18 şüpheli tutuklanırken, 5 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA