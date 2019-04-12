Zonguldak'ta, 23 Fetö Şüphelisi Adliyede

ZONGULDAK merkezli 10 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 23 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullanan ve kapatılan Bank Asya'da hesabı bulunan şüphelilere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, salı günü operasyon düzenledi. Zonguldak merkezli Çankırı, Bursa, Manisa, Samsun, İstanbul, Kayseri, Kütahya, Ankara ve Karabük'te yapılan eş zamanlı operasyonda; aralarında sağlık ve özel kurum çalışanları ile öğretmenlikten ihraç edilenlerin de bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan çok sayıda belge ve dokümana ise el koyuldu. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan 23 kişi, bu sabah adliyeye sevk edildi.

- Zonguldak

Kaynak: DHA