Zonguldak'ta 22 ton küçük boy hamsiye el konuldu
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Zonguldak'ta 22 ton küçük boy hamsiye el konuldu

11.12.2020 16:55 | Son Güncelleme: 11.12.2020 16:58
Zonguldak'ta 22 ton küçük boy hamsiye el konuldu

Zonguldak'ın merkez ve Ereğli ilçelerinde belirlenen limitlerin altında avlanan 22 ton hamsiye el konuldu.

Zonguldak'ın merkez ve Ereğli ilçelerinde belirlenen limitlerin altında avlanan 22 ton hamsiye el konuldu.

Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bölgede avcılık faaliyeti yürüten balıkçı tekneleri ve bu tekneler tarafından su ürünlerinin taşıması gereken asgari şartlara uyulup uyulmadığı Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı ekiplerce takip ediliyor.

Son zamanlarda küçük boyda balık avcılığı yapıldığı ihbarı üzerine sahil güvenlik ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı su ürünleri kontrol ve denetim ekipleriyle ortaklaşa gerçekleştirilen kontrollerde Ereğli'de 2 orta su trol teknesinin küçük boyda hamsi avcılığı yaptığı tespit edildi.

Konuyla ilgili toplam 27 bin lira idari para cezası uygulandı, boyları yasal sınırların altında olan 22 ton hamsiye el konuldu.

Öte yandan, il sınırlarında 78 gırgır teknesi, 22 gırgır yardımcı teknesi, 30 orta su trol teknesi, 259 voli teknesi ve 32 perakende satış yeri denetlendi, 6 bin 263 kasa ve 58 ton dökme balığın kontrolü yapılarak ilgililer hakkında 82 bin 300 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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