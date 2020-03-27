Zonguldak'ta 22 hastanın testi pozitif çıktı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Zonguldak'ta 22 hastanın testi pozitif çıktı - Haberler
Ömer Selim Alan, Zonguldak, İstanbul, Güncel

Zonguldak'ta 22 hastanın testi pozitif çıktı

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, düzenlediği basın toplantısında Zonguldak'taki vak'a sayısının 22 olduğunu ve korona virüs testi pozitif çıkan 62 yaşındaki bir hastanın bugün itibariyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

27.03.2020 17:45 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:45
Zonguldak'ta 22 hastanın testi pozitif çıktı

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, düzenlediği basın toplantısında Zonguldak'taki vak'a sayısının 22 olduğunu ve korona virüs testi pozitif çıkan 62 yaşındaki bir hastanın bugün itibariyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, beraberinde İl Sağlık Müdürü Dr. Ertuğrul Güner ve Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan ile birlikte basın toplantısı düzenlendi. Toplantının başında gazetecilerin sosyal mesafelerine dikkat çeken Vali Bektaş, oturma düzeninin aralıklarla olmasını istedi. Bektaş, "Bu işin şakası yok" diye sözlerini sürdürdü.

"Vak'a öykülerinde tespit ettiğimiz tek bağlantı İstanbul gözüküyor"

Vali Bektaş, kentteki korona virüs testi pozitif çıkanların İstanbul temaslı olduğuna dikkat çekti. Bektaş, "Bizim vak'alarda tespit ettiğimiz vak'a öykülerinde tespit ettiğimiz tek bağlantı İstanbul gözüküyor. Yurt dışı, Umreci şu bu değil. Almancı, İtalyancı değil. Dolayısıyla İstanbul kaynaklı gidiş gelişlere herkesin dikkatli olmasını istiyoruz. Belki bu konuda bakanlığımız bizden eğer isterse daha ileri tedbirleri getireceğiz. Gelecek, fakat şimdilik bu kadarını söyleyeyim. Vak'alarımızın ortak paydası bir İstanbul bağlantısı var" dedi.

"Bu riskten korunmuş hiçbir sokak, cadde, mahalle, semt yok"

Vali Erdoğan Bektaş, korona virüsten korunmanın önemine dikkat çekti. Bektaş, "Bugün itibariyle 22 pozitif vak'amız var. Bu gün bir hastamızı kaybettik. 62 yaşındaki bir kadın. Aynı zamanda yüksek tansiyon, şeker ve astım hastası bir hastamızı bu gün kaybettik. Pozitif tanısı olan bir hastamızı bu gün kaybettik. Varmış gibi davranacağız. Her nokta her sokak, her mahallede bu risk var mı yok mu? Bu kadar net söylüyoruz. Daha nasıl söyleyebiliriz. Bu riskle beraber yaşıyoruz. Biz şimdi 22 vak'a tespit ettik. Zonguldak'ta bütün mevcut korona virüs kapmış hasta sayısı 22'midir. Herkes biliyor ki değil. Biz 22'sini tespit ettik. Biz hepsini tespit ettik diyebilir miyiz ki? Bizim tespit ettiklerimizin 22'si pozitif çıktı. Bunu diyebiliriz. Bu bize ne kadar ışık tutabilir, biraz tutar. Ama bırakın ışık tutması gereken kurumlara ışık tutsun. Biz hepimiz asıl üzerimize düşen şeyin üzerine yoğunlaşmalıyız. Böyle bir risk var. İçimizde. Bundan korunmuş hiç kimse hiçbir sokak, mahalle, semt yok. Tedbirlerimizi ona göre almak zorundayız. Herkes kendi OHAL'ini ilan etmeli" şeklinde konuştu.

Sıfır tavizle 65 yaş üstü ve kronik hastaları evlerde tutacaklarını aktaran Bektaş, "100 kapasiteli yoğun bakımın kapısında bin, üç bin hastanın beklediğini düşünün. O zaman nelere katlanmak zorunda olacağımızı hesaplayın. Sıfır tavizle biz 65 yaş üstünü ve kronik hastalarımızı evlerde tutacağız. Tutmalıyız" şeklinde sözlerini tamamladı.

"Bu sürecin tek ilacı evde kalmak"

Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan da sosyal medyada sokağa çıkan İtalyan Belediye Başkanlarına atıfta bulunarak "İtalyan belediye başkanlarını görüyorsunuz. İsyanlarını görüyorsunuz. Onlar gibi yapmak istiyorum ama tutuyorum kendimi. Bir evladınız olarak kardeşiniz olarak belediye başkanı, hekim olarak rica ediyorum. Evde kalın. Bu süreci başka türlü atlatamayız. Bunun tek ilacı bu. Çok zorunlu haller halinde dışarı çıkmayın. Çıktığınız zaman da tedbirlere riayet edelim" dedi.

Evde kalınması tedbirlerine uyulmasını isteyen Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner de "Çin'de nasıl davrandıysa bizde öyle davranmıyor. Değiştiriyor kendini. Ben gencim bana bir şey olmaz demeyin. Gençlerde de hasarlara yol açabiliyor. İyileştiğiniz zaman ciğerlerinizde de kalıcı hasara neden olabiliyor" şeklinde ifade etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Soylu'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt: OHAL'e gerek yok demem Haberler
Soylu'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt: OHAL'e gerek yok demem
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 12 belde ve köy karantinaya alındı Haberler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 12 belde ve köy karantinaya alındı
İngiltere'de bilançosu ağırlaşıyor! Ölüm ve vaka sayısında yüksek artış Haberler
İngiltere'de bilançosu ağırlaşıyor! Ölüm ve vaka sayısında yüksek artış
Mahkemeden karar çıktı! TBB olağanüstü genel kurula gidiyor Haberler
Mahkemeden karar çıktı! TBB olağanüstü genel kurula gidiyor
Vali duyurdu: 22 pozitif vakamız var, ilk kaybımızı verdik Haberler
Vali duyurdu: 22 pozitif vakamız var, ilk kaybımızı verdik
Koronavirüs, ABD'li doktorları isyan ettirdi: 3. dünya ülkesi gibiyiz Haberler
Koronavirüs, ABD'li doktorları isyan ettirdi: 3. dünya ülkesi gibiyiz
Haydarpaşa Limanı'nda Ukrayna'dan gelen bir geminin mürettebatı koronavirüs karantinasına alındı
Haydarpaşa Limanı'nda Ukrayna'dan gelen bir geminin mürettebatı koronavirüs karantinasına alındı
Son dakika: Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca, saat 19.15'te basın açıklaması yapacak
Son dakika: Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca, saat 19.15'te basın açıklaması yapacak
Boris Johnson'un korona testinin pozitif çıktığını öğrenen Baş Danışmanı, Başbakanlık'tan koşarak kaçtı
Boris Johnson'un korona testinin pozitif çıktığını öğrenen Baş Danışmanı, Başbakanlık'tan koşarak kaçtı
Koronavirüs sonrası gündeme gelen Osmanlı döneminde kullanılan Karantina Adası'nın sırrı ortaya çıktı
Koronavirüs sonrası gündeme gelen Osmanlı döneminde kullanılan Karantina Adası'nın sırrı ortaya çıktı
Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi
Ekrem İmamoğlu: Sahra hastanesi ve geçici hastane alanlarını belirledik
Ekrem İmamoğlu: Sahra hastanesi ve geçici hastane alanlarını belirledik
Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir
Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir
Buckingham Sarayı: Kraliçe en son 11 Mart'ta Başbakan Johnson'la görüştü
Buckingham Sarayı: Kraliçe en son 11 Mart'ta Başbakan Johnson'la görüştü
Bilim insanlarından koronavirüs açıklaması: Mutasyon hızı düşük, tek bir aşı uzun yıllar koruma sağlayabilir
Bilim insanlarından koronavirüs açıklaması: Mutasyon hızı düşük, tek bir aşı uzun yıllar koruma sağlayabilir
'Arkadaşımda kalacağım' deyip ortadan kaybolan 2 genç kız, 3 günün sonunda bulundu
'Arkadaşımda kalacağım' deyip ortadan kaybolan 2 genç kız, 3 günün sonunda bulundu
Son dakika: Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi Nisan ayının ilk yarısında yatırılacak
Son dakika: Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi Nisan ayının ilk yarısında yatırılacak
KKTC'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi
KKTC'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Kars'ta kızını öldürüp eşini yaralayarak kaçan zanlı tutuklandı
Kars'ta kızını öldürüp eşini yaralayarak kaçan zanlı tutuklandı
İBB'den koronavirüs mezarlıkları ile ilgili açıklama: Önlemler en süt düzeyde alınıyor
İBB'den koronavirüs mezarlıkları ile ilgili açıklama: Önlemler en süt düzeyde alınıyor
Rize'de bir kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu
Rize'de bir kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu
Türk-İş'e göre açlık sınırı 2 bin 345 liraya yükseldi
Türk-İş'e göre açlık sınırı 2 bin 345 liraya yükseldi
Koronavirüs önlemlerini dikkate almayan kahvehane, polis baskını sonrasında mühürlendi
Koronavirüs önlemlerini dikkate almayan kahvehane, polis baskını sonrasında mühürlendi
769 kişinin öldüğü gün, İspanya'da koronavirüs kaynaklı en fazla kaybın yaşandığı gün olarak tarihe geçti
769 kişinin öldüğü gün, İspanya'da koronavirüs kaynaklı en fazla kaybın yaşandığı gün olarak tarihe geçti
İstanbul'daki maske kavgasında silahlar konuştu: 1'i kadın 4 yaralı
İstanbul'daki maske kavgasında silahlar konuştu: 1'i kadın 4 yaralı
Sumağın koranavirüse iyi geldiği iddiası talebi artırdı
Sumağın koranavirüse iyi geldiği iddiası talebi artırdı
Yattığı kanepede ölü bulunan vatandaşın evine ekipler özel kıyafet giyerek girdi
Yattığı kanepede ölü bulunan vatandaşın evine ekipler özel kıyafet giyerek girdi
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık çalışanının kızının videosunu paylaştı: Lütfen evde kalın
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık çalışanının kızının videosunu paylaştı: Lütfen evde kalın
Uzmanlar, marketlerin koronavirüsün yayılması için ideal bir ortam olduğunu açıkladı
Uzmanlar, marketlerin koronavirüsün yayılması için ideal bir ortam olduğunu açıkladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Ziya Selçuk Zekeriya Birkan Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yalın Şeyma Subaşı Serra Yılmaz Seren Serengil
Spor Lionel Messi Lionel Messi Servet Yazıcı Hikmet Karaman Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Polis Açıklama Instagram
Şu an buradasınız: Zonguldak'ta 22 hastanın testi pozitif çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2020 19:25:40. #1.15#
title