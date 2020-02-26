Zonguldak'ta 2019 yılında 3 bin 623 kişi dünya evine girdi

26.02.2020 13:42 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:42

Türkiye İstatislik Kurumu (TUİK) verilerine göre Zonguldak'ta evlenen çiftlerin sayısı 2019 yılında 3 bin 623 oldu.



Türkiye İstatislik Kurumu (TUİK) 2019 yılı evlenme ve boşanma istatistiklerini yayımladı. Verilere göre Ülkede evlenen çiftlerin sayısı 2019 yılında 541 bin 424 olurken Zonguldak'ta evlenen çiftlerin sayısı 2019 yılında 3bin 623, Karabük'te bin 425, Bartın'da ise bin 143 oldu.



Evlenen çiftlerin sayısı 2018 yılında 554 bin 389 iken 2019 yılında yüzde 2,3 azalarak 541 bin 424 oldu. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı binde 6,56 olarak gerçekleşti. Boşanan çiftlerin sayısı 2018 yılında 143 bin 573 iken 2019 yılında %8,0 artarak 155 bin 47 oldu. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı binde 1,88 olarak gerçekleşti.



Ortalama ilk evlenme yaşı yükseldi



Türkiye İstatislik Kurumu (TUİK) yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde, her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görüldü. Ortalama ilk evlenme yaşı 2019 yılında erkeklerde 27,9 iken kadınlarda 25,0 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,9 yaş olarak gerçekleşti.



Boşanmaların yüzde 36'ı evliliğin ilk beş yılı içinde gerçekleşti. Boşanmaların 2019 yılında yüzde 36,0'ı evliliğin ilk 5 yılı, yüzde 20,6'sı ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA