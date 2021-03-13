Zonguldak'ta 2 TL'ye yükseltilen ekmek zammı mahkemeden döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Zonguldak'ta 2 TL'ye yükseltilen ekmek zammı mahkemeden döndü

13.03.2021 14:30 | Son Güncelleme: 13.03.2021 14:48
Zonguldak'ta 2 TL'ye yükseltilen ekmek zammı mahkemeden döndü

Zonguldak'ta 220 gram ekmeğe 50 kuruş zam yapılarak 2 TL'den satılması üzerine Zonguldak Valiliği tarafından konu yargıya taşındı.

Zonguldak'ta 220 gram ekmeğe 50 kuruş zam yapılarak 2 TL'den satılması üzerine Zonguldak Valiliği tarafından konu yargıya taşındı. 1. Asliye Hukuk Mahkemesi de Valiliğin ihtiyati tedbir talebini kabul ederek zammın durdurulmasına karar verdi. Esnaflara bugün tebliğ edilen kararda 200 gram ekmek 1,5 TL'den satılmaya başlanıldı.

Zonguldak'ta 220 gam ekmeğin 1,5 TL'den 2 TL'ye çıkarılmasıyla ilgili yargıya taşınan ekmek zammı mahkemeden geri döndü. Ekmeğin üretimindeki ham maddelerin zamlandığı gerekçesiyle fiyatı 50 kuruş zamlandı. Bunun üzerine Valilik itiraz komisyonu kurdu. Ancak komisyonda fiyatın geri çekilmesi kararı oy çokluğuyla reddedilince Ticaret İl Müdürlüğü Valilik makamının talebiyle konuyu yargıya taşıdı. Valiliğin ihtiyatlı tedbir kararı ise 1. Asliye Hukuk Mahkemesince kabul edildi. Ekmeğe yapılan 50 kuruşluk zam durduruldu. Mahkeme 200 gram ekmeğin 1.5 TL'den satılmasını kararını esnaflara tebliği etti. Ekmek artık 1.5 TL'den satılacak.

Yapılan düzenleme ile ilgili konuşan Fırın İşletmecisi Şenol Şanal, "Uzun zamandır ekmeğe maliyet artışları ile ilgili fark yansıtılmamıştı 14 ay önce tespit edilen fiyat 200 gram ekmeğin 1.5 liradan satılması yönündeydi ama herkesin bildiği şekilde 14 aydır maliyet unsurlarında çok büyük artışlar oldu bu nedenle 220 gram ekmeğin 2 lira olarak belirlenerek satışına geçmiştik anacak kamu idarenin temsili olarak valimiz bu konuya itirazla mahkemeye müracaat etmişti ve mahkeme yürütmeyi durdurdu. Bizde mahkemenin kararına saygılı olarak eski fiyatı uygulamaya başladık. Ekmek deyince tabi herkes duruyor. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik şartları düşündüğünüzde vatandaşın ekmekle ilgili fiyatlarda yükselme olduğunu büyük bir tepki olduğunu görüyoruz. Vatandaşlıları anlıyoruz bu tepkiye saygılıyız ancak fırın işyerlerinde üretim yapıp bünyesinde çalışan insanların ihtiyaçlarını karşılamakla ilgili mutlaka bir gelir elde etmesi lazım. Bu işte düzeltilmesi gereken önemli hususlar olduğunu düşünüyorum. Petrol ofisi tarafından Türkiye'nin 4 bir tarafına akaryakıt dağıtılıyorsa devlet ekmeği üretsin vatandaşlarımıza satsın eğer bu yapılabilirse 250 gram ekmeğin vatandaşa 1 liradan ulaşacağına umuyorum devletimizin bu konu bir çalışma yapmasını en doğru çözümdür" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Zonguldak'ta 2 TL'ye yükseltilen ekmek zammı mahkemeden döndü
Zonguldak'ta 2 TL'ye yükseltilen ekmek zammı mahkemeden döndü
Zonguldak'ta 2 TL'ye yükseltilen ekmek zammı mahkemeden döndü
Zonguldak'ta 2 TL'ye yükseltilen ekmek zammı mahkemeden döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Şeyma Subaşı Rasim Öztekin
Spor Fatih Terim Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Zonguldak'ta 2 TL'ye yükseltilen ekmek zammı mahkemeden döndü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 14:54:14. #1.14#
title