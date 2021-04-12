İspanya'dan kargo ile uyuşturucu getirince yakayı ele verdi

İspanya'dan kargo ile uyuşturucu getirince yakayı ele verdi Barut'un aradığı bavuldan 2 kilo 752 gram esrar çıktı: 1 tutuklu Zonguldak'ta İspanya'dan kargo ile uyuşturucu getirten zanlı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.