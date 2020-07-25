Zonguldak'ta 2 işçinin toprağa gömülü bulunmasıyla ilgili 6 şüpheli adliyede
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Zonguldak'ta 2 işçinin toprağa gömülü bulunmasıyla ilgili 6 şüpheli adliyede

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Nebioğlu beldesinde 2 inşaat işçisinin toprağa gömülü halde bulunmasının ardından gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi.

Zonguldak'ta 2 işçinin toprağa gömülü bulunmasıyla ilgili 6 şüpheli adliyede
25.07.2020 19:22 | Son Güncelleme: 25.07.2020 19:26

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Nebioğlu beldesinde 2 inşaat işçisinin toprağa gömülü halde bulunmasının ardından gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi. Cinayeti işledikleri öne sürülen baba ile oğlunu arama çalışmaları sürüyor.

Zonguldak'ta, 17 Temmuz'da önce ailesinin kayıp ihbarı verdiği inşaat işçisi Salim Çatma ve amcasının oğlu Soner Çatma'nın cansız bedenleri ormanlık alanda toprağa gömülmüş halde bulunmasının ardından jandarma ekipleri olayla ilgili 8 şüpheliden 5'ini gözaltına aldı. Nebioğlu beldesi Yeşilyurt Mahallesi'ne geçen 17 Temmuz günü çalışmak için giden ve bir daha haber alınamayan Salim Çatma ve amcasının oğlu Soner Çatma'nın cenazeleri defnedildi.

Şüpheli olarak değerlendirilen Serkan A., İsmail A. ve M.G.'nin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda cinayete ilişkin iz ve emarelere rastlanılması üzerine İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, JASAT, Olay Yeri İnceleme, Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı, Perşembe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin kapsamlı çalışması sonucunda Salim Çatma ve birlikte inşaat içinde çalıştığı öğrenilen Soner Çatma'nın da, silahla öldürüldüğü tespit edildi. S.A.'nın, cinayetin ardından İ.T.A. ve F.Ç. ile birlikte cansız bedenleri traktör ile ormanlık alana götürerek gömdüğü tespit edildi.

22 BİN KÖK HİNT KENEVİRİ İLE YAKALANMIŞTI

Öte yandan S.A. ve babası İ.A.'nın ektiği 157 kök kenevir bitkisi ile 2 kilogram bonzai tabir edilen uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayda kullanıldığı değerlendirilen bir adet 9 mm tabanca, tabancaya ait 36 adet 9 mm fişek ile Serkan A. ve babası İsmail A. isimli şüphelilere ait bin 410 adet extacy uyuşturucu hap, 40 gram metamfetamin ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ise zanlıların sakladığı topraktan çıkartılarak soruşturma dosyasına eklendi.

Geçen yıl Haziran ayında Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olduğu öğrenilen 22 bin kök Hint keneviri ele geçirmiş, soruşturmada İsmail A., oğlu Serkan A., E.Ö. ve S.K. isimli zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderilmiş bir süre sonra da serbest bırakılmıştı.

6 ŞÜPHELİ ADLİYEDE, BABA VE OĞLU FİRAR

Öte yandan olaya karıştığı tespit edilen 8 şüpheliden M.G., S.N.A., D.A., F.Ç. ve Y.E. isimli şahıslar Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alındı. Firar olan Serkan A., babası İsmail A. ekiplerce her yerde aranırken hakkında yakalama kararı bulunan S.K. ise ekiplerce yakalandı. Jandarma ekipleri Çaycuma Adliyesi'nde geniş güvenlik önlemleri aldı. Zırhlı araçlarla getirilen 6 şüphelinin adliyedeki sorgusu sürüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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