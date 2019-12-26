Zonguldak'ta 2 işçinin öldüğü kaçak ocakla ilgili 4 gözaltı (2)
TUTUKLANDILARZonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki kaçak maden ocağında 2 işçinin ölümü ve 1 işçinin yaralanmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada adliyeye sevk edilen ocak sahipleri Şenol T., Fatih T. ve Ercan T. ile ocağın bulunduğu alanın sahibi İshak K.
TUTUKLANDILAR
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki kaçak maden ocağında 2 işçinin ölümü ve 1 işçinin yaralanmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada adliyeye sevk edilen ocak sahipleri Şenol T., Fatih T. ve Ercan T. ile ocağın bulunduğu alanın sahibi İshak K., savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. 4 şüpheli, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan tutuklandı.