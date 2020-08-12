Zonguldak'ta 2 gemi tersanesine irtifak tapuları teslim edildi Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki gemi tersanesi irtifak tapularını teslim aldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki gemi tersanesi irtifak tapularını teslim aldı.

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, yazılı açıklamasında, Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Ustaoğlu Yat ve Gemi Sanayi ile Ereğli Gemi İnşa Sanayi Şirket yetkililerine Ereğli Tapu Müdürlüğü tarafından irtifak tapularının verildiğini bildirdi.

6 Şubat 2004 yılında yürürlüğe giren 5084 sayılı yatırımların ve istihdam teşviki hakkındaki yasa gereği deniz kıyı kenar çizgisinden onaylı projeler kapsamında deniz doldurularak kazanılan tersane ve tersane limanı alanlarının yasa gereği, daimi, bağımsız ve bedelsiz kullanım hakkı elde ettiğini hatırlatan Çorumluoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Kazanılan bu hak oluşturulan hazine arazisi üzerine kurulan irtifak hakkı tesisi ile tapulara işlenerek yatırımcılara teslim edildi. Yürürlüğe giren yasa kapsamında ülke genelinde sadece Ustaoğlu Yat ve Gemi Sanayi ile Ereğli Gemi İnşaa Sanayi Şirketinin yatırım şartlarını yerine getirerek devletin desteği ile bedelsiz kullanım hakkı elde etmiştir"

Çorumluoğlu, çalışmalara katkı sağlayan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yöneticilerine de teşekkür etti.

Kaynak: AA