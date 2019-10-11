Zonguldak'ta 2 DAEŞ şüphelisi adliyede

11.10.2019 12:21

Zonguldak'ta 2 DAEŞ şüphelisi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında dini istismar eden silahlı terör örgütleri içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan A.A. ve M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Zonguldak Adliyesi'ne sevk edilen 2 şüphelinin adliyedeki sorgusu sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA