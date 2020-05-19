Zonguldak'ta 19 Mayıs Bayramı törenle kutlandı
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Zonguldak'ta 19 Mayıs Bayramı törenle kutlandı

Zonguldak'ta 19 Mayıs Bayramı törenle kutlandı Zonguldak'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Valilik binası önünde çelenk sunma töreni düzenlendi.

Zonguldak'ta 19 Mayıs Bayramı törenle kutlandı
19.05.2020 23:22 | Son Güncelleme: 19.05.2020 23:22

Zonguldak'ta 19 Mayıs Bayramı törenle kutlandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Valilik binası önünde çelenk sunma töreni düzenlendi.

Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törene il protokolünün yanı sıra törende görevli öğrenciler katıldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende Atatürk Anıtı önüne çelenk bırakıldı.

Yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla sosyal mesafe kuralları ile maske kullanımı dikkate alınarak gerçekleştirilen tören sonrası Vali Erdoğan Bektaş, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bektaş, "Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı için Samsun'a çıkışının 101. yıldönümü. Anadolu'da başlayan Kurtuluş Savaşı, arkasından Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ile gerçekleşen bağımsızlık arayışı, sonrasında gençlerimize hediye edilen bir gençlik bayramı. Maalesef bu sene gördüğünüz şartlarda kutlamak zorunda kaldık. Bütün dünyada oludğu gibi ülkemiz de pandemi sürecinden geçiyor. Daraltılmış bir bayram kutlaması yaptık. Gençlerimizin bayramını kutluyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Manşet

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