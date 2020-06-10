Zonguldak'ta 18 madenci ev karantinasında Zonguldak'ta 18 madenci ev karantinasındaZONGULDAK'ta maden işçisi S.Ç.'nin (37) koronavirüs şüphesi nedeniyle ev karantinasına alınmasının ardından tedbir amaçlı temas kurduğu 17 işçi de ev karantinasına alındı.

Zonguldak'ta 18 madenci ev karantinasında

ZONGULDAK'ta maden işçisi S.Ç.'nin (37) koronavirüs şüphesi nedeniyle ev karantinasına alınmasının ardından tedbir amaçlı temas kurduğu 17 işçi de ev karantinasına alındı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik İşletmesi'nde çalışan maden işçisi S.Ç., geçen pazar saat 12.00-08.00 vardiyasında işe gitti. İş yerinde rahatsızlanan S.Ç., iş yeri sağlık personelleri tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. S.Ç., sabah saat 04.30'da ise dilekçe yazarak hastaneden ayrıldı. Belirtilerinde Kovid-19 şüphesi bulunan S.Ç., pazartesi sabahı ise ambulansla evinden alınarak tekrar hastaneye yatırıldı. İlk testi negatif çıkan S.Ç., devam eden belirtiler nedeniyle 14 gün ev karantinasına alındı. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ise filyasyon çalışması kapsamında S.Ç.'nin temas ettiği belirlenen 17 maden işçinin ev karantinasına alınmasına karar verdi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, maden işçisi S.Ç. ile birlikte toplam 18 işçinin ev karantinasında olduğunu ve sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi. Maden işçilerinin sağlık durumlarını yakından takip ettiklerini ifade eden Yeşil, "Arkadaşımızın şükür testi negatif geldi. İkinci test yapılacak şimdi onu bekliyoruz. Bugün itibariyle 18 arkadaşımız ev karantinasındadır. Hepsinin durumu iyi, şu ana kadar bir sıkıntımız yok. Armutçuk şubemizde de bir madencimizde Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı. 45 madencimiz ev karantinasına alınmıştı. Onların da şükür sağlık durumlarında hiçbir sıkıntı yok." dedi.

Kaynak: DHA