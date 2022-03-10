Zonguldak'ta 16 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Haberler

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Zonguldak'ta 16 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

AA - Mustafa Kemal Bektaş - Güncel
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Zonguldak'ta 16 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 16 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 16 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Kepez Mahallesi'ndeki Kepez İzmirlioğulları Ortaokulunda pasta yiyen bazı öğrencilerde kusma, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri görüldü.

Okul yönetiminin durumu bildirmesi üzerine okula gelen sağlık ekipleri, şikayetleri bulunan öğrencileri ilçedeki devlet ve özel hastanelere kaldırdı.

Öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Zonguldak'ta 16 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel

Zonguldak, Ereğli, Kepez, Güncel, Haberler

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