Son dakika haber... ZONGULDAK'TA FETÖPDY OPERASYONUNDA 15 KİŞİ ADLİYEDE
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Son dakika haber... ZONGULDAK'TA FETÖPDY OPERASYONUNDA 15 KİŞİ ADLİYEDE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre ZONGULDAK'ta, FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanma çalışmalarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 kişi adliyeye sevk edildi.

ZONGULDAK'ta, FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanma çalışmalarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 kişi adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin kentte yeniden yapılanma çalışmalarına yönelik soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında iş insanı, avukat, ihraç edilmiş ve aktif olarak çalışan kamu görevlilerinin bulunduğu 15 kişiyi, 8 Nisan'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından, terör örgütünün yeniden yapılanma, mevcutlarla dayanışma ve devamlılığı sağlamak üzere bir araya gelerek örgütün Zonguldak yapılanmasına yönelik çalışmalar yaptığı iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

Son dakika haber... ZONGULDAK'TA FETÖPDY OPERASYONUNDA 15 KİŞİ ADLİYEDE
Son dakika haber... ZONGULDAK'TA FETÖPDY OPERASYONUNDA 15 KİŞİ ADLİYEDE
Son dakika haber... ZONGULDAK'TA FETÖPDY OPERASYONUNDA 15 KİŞİ ADLİYEDE
Son dakika haber... ZONGULDAK'TA FETÖPDY OPERASYONUNDA 15 KİŞİ ADLİYEDE
Son dakika haber... ZONGULDAK'TA FETÖPDY OPERASYONUNDA 15 KİŞİ ADLİYEDE
Son dakika haber... ZONGULDAK'TA FETÖPDY OPERASYONUNDA 15 KİŞİ ADLİYEDE
Son dakika haber... ZONGULDAK'TA FETÖPDY OPERASYONUNDA 15 KİŞİ ADLİYEDE
Son dakika haber... ZONGULDAK'TA FETÖPDY OPERASYONUNDA 15 KİŞİ ADLİYEDE
Son dakika haber... ZONGULDAK'TA FETÖPDY OPERASYONUNDA 15 KİŞİ ADLİYEDE
Son dakika haber... ZONGULDAK'TA FETÖPDY OPERASYONUNDA 15 KİŞİ ADLİYEDE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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