Zonguldak'ta 140 yıllık gelenek yaşatılıyor Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 1880'den bu yana kullanılan ramazan topu geleneği ses bombasıyla yaşatılıyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 1880'den bu yana kullanılan ramazan topu geleneği ses bombasıyla yaşatılıyor.

Müftü Mahallesi Göztepe mevkisinde, Karadeniz'de denizcilerin ve fenercilerin ilk piri olarak bilinen Şeyh Seyyid Nasrullah Hazretleri ve halifelerinin mezarlarının bulunduğu Hacı Baba Türbesi'nde dua eden Ereğli Belediyesi zabıta ekipleri, daha sonra ses bombasını ateşliyor.

İlçenin pek çok bölgesinden görünen Atatürk rölyefi, yanında yaklaşık 40 metre uzunluğundaki direkte eni 9, yüksekliği 7 metre olan dev Türk bayrağı da dalgalanan Göztepe'de atılan ses bombasının ardından, nüfusu 120 bine yaklaşan ilçede vatandaşlar iftarını açıyor.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediyenin kurulduğu 1880'den itibaren iftar vakitlerinde ilçenin hakim noktası olan Göztepe'den ses bombası atıldığını söyledi.

Top sesi yerine ses bombasının tercih edildiğini dile getiren Posbıyık, şöyle konuştu:

"Bu geleneği tam 140 yıldır sürdürüyoruz. Karadeniz'de denizcilerin ve fenercilerin ilk piri olarak bilinen Şeyh Seyyid Nasrullah Hazretleri ve halifelerinin yatırlarının bulunduğu Hacı Baba Türbesi'nde ses bombasını ateşlemek için zabıta ekiplerimiz gidiyor, önce dua ediyor ardından da ses bombasını ateşliyor."

Posbıyık, ramazan ayında da ellerin dualara açılacağını anlatarak, "Bu salgından bir an önce kurtulmak için hep birlikte dua ediyoruz. Gerekli önlemlerimizi alıyoruz ve vatandaşlarımızın alınan bu önlemlere uymalarını istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA