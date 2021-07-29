Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk derede boğuldu
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Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk derede boğuldu

Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk derede boğuldu
Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, 14 yaşındaki çocuk, ailesiyle pikniğe gittiği ormanlık alandaki derede boğuldu.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, 14 yaşındaki çocuk, ailesiyle pikniğe gittiği ormanlık alandaki derede boğuldu.

Ailesiyle birlikte pikniğe giden Keremcan Yılmaz'ın, Düzpelit ile Ense köyleri arasında bulunan derede kaybolduğunu gören yakınları, durumu AFAD ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerce sudan çıkarılan Yılmaz, ilk müdahalenin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde kaldırıldı.

Yılmaz, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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