Zonguldak'ta 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.

ZBEÜ Tıp Fakültesi Dönem 1 Amfisi'nde gerçekleştirilen kutlama töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Tıp Fakültesinin tanıtım filminin ardından öğrencilerin oluşturduğu müzik grubu; davetlilere eserler seslendirdi. Program protok üyelerinin konuşmaları ile devam etti. Zonguldak Tabip Odası Başkanı Eksal Kargı, hekimlik mesleğinin önemine dikkat çekti. Kargı, "Hekimlik yalnızca bir meslek değildir. Hekimlik tıbba adanmış bir yaşam biçimidir. Bilgimizle, emeğimizle, uzun yıllar süren eğitim ve mesleki deneyimimize dayanan birikimimizle insanlara hizmet için çalışıyor. Genç hekimleri yetiştiriyoruz. 14 Mart Sağlık Bayramı değil Tıp Bayramıdır. Sadece doktorlar yada hekimler kutlar. Hekimler kutlanır" diye konuştu.

Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hakan Bakkal da 14 Mart tarihini anlatarak şöyle dedi:

"Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin düzenlediği 2022 yılı 14 Mart Tıp Bayramı törenine gelerek bizlere onur verdiniz. 14 Mart 1827'de 2. Mahmut Döneminde Hekim başı Mustafa Behçet Efendi'nin önerisiyle Tıphane-i Amire, Cerrahane-i Amire adıyla ilk tıp okulunun kurulması Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilir. Ancak Tıp Bayramı olarak ilk kutlama 14 Mart 1919'da işgal altındaki İstanbul'da işgale tepki olarak gerçekleştirilmiştir."

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı da hekimliğin önemine dikkat çekerek, "Bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Tıp Bayramı hekimlerimizin bayramı. Öncelikle hekimlerimizin bu bayramını tebrik ederim. Hekimlik mesleği en kutsal meslek. İnsan hayatını kendisini hedef alan sadece fiziksel olarak değil ruhsal olarak da insanın hayatının tüm yönlerini hedef alan ve onu iyileştirmeye çalışan iyi tutmaya çalışan bir meslek. Bu meslek belkide diğer mesleklerin içerisinde en zor olan eğitimi en uzun süreli olan bir meslek. Bu mesleğin değeri hakkında söyleyecek bir söz bulamıyorum. Zaten hepimiz bu değeri biliyoruz. Mesleğin de çok büyük sıkıntıları var. Onu da beraber yaşıyoruz. Sizler sahada bizden çok daha yaşıyorsunuz" diye konuştu.

Doktorların pandemi sürecinde yaşadıklarını hatırlatan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz da "Hekimlerimizin bayramını tebrik ediyoruz. Bu tür günler o mesleğin problemlerinin de tartışıldığı dile ge tirildiği çözüm yollarının arandığı değişik etkinliklerle o mesleğe olan ilgiyi alakayı artırdığı günlerdir. Bu günde benzer duygularla buradayız. Öncelikle tıp eğitimi zor bir eğitim. Doktorluk gerçekten zor bir meslek. Bu mesleğe talip olmak da kolay değil. Herkesin yapabileceği bir meslek de değil. Öncelikle zeki olmak gerekiyor. Çalışma azminin devamlı olması gerekiyor. Bu mesleğin kutsallığı var. Ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyada maalesef sıkıntılar yaşanıyor. Dünyada sıkıntılar yaşanıyor. Öncelikle iki yıl pandemide sıkıntılar yaşadık. Bu pandemide sıkıntıyı sizler yaşadınız. Stresini en fazla yaşayan kişilersiniz. Doktorlarımız sağlık çalışanlarımız bunu en fazla yaşayan kişiler" dedi.

Programda profesörlük ünvanı alan akademisyenlere belgeleri takdim edildi. Meslekte 30 ve 50 yıl görev yapan doktorlara teşekkür belgeleri sunuldu. Programa Vali Mustafa Tutulmaz'ın yanı sıra Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Abdürrahim Alan, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ergi, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Belediye Başkanları Ömer Selim Alan, Ali Bektaş ve doktorlar katıldı. - ZONGULDAK