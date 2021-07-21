Zonguldak'ta 12 bin hindi yavrusu yangında telef olurken, bir otomobil kullanılamaz hale geldi
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Zonguldak'ta 12 bin hindi yavrusu yangında telef olurken, bir otomobil kullanılamaz hale geldi

Zonguldak'ta 12 bin hindi yavrusu yangında telef olurken, bir otomobil kullanılamaz hale geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir tavuk çiftliğinde çıkan yangında 12 bin hindi yavrusu yanarak telef oldu.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir tavuk çiftliğinde çıkan yangında 12 bin hindi yavrusu yanarak telef oldu. Bir otomobilin de tamamen yandığı yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, Alaplı ilçesi Ortacı Taşmanlı Mahallesi'nde bulunan İbrahim Özdemir'e ait tavuk çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalle içinde bulunan İbrahim Özdemir'e ait tavuk çiftliğinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangında 7 günlük olan 12 bin adet hindi yavrusu yanarak telef olurken, dumandan 1 kişinin etkilendiği öğrenildi. Kümes yangın sonrası tamamen kullanılamaz hale gelirken, yol kenarında bulunan Broadway marka bir otomobil de tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Zonguldak'ta 12 bin hindi yavrusu yangında telef olurken, bir otomobil kullanılamaz hale geldi
Zonguldak'ta 12 bin hindi yavrusu yangında telef olurken, bir otomobil kullanılamaz hale geldi
Zonguldak'ta 12 bin hindi yavrusu yangında telef olurken, bir otomobil kullanılamaz hale geldi
Zonguldak'ta 12 bin hindi yavrusu yangında telef olurken, bir otomobil kullanılamaz hale geldi
Zonguldak'ta 12 bin hindi yavrusu yangında telef olurken, bir otomobil kullanılamaz hale geldi
Zonguldak'ta 12 bin hindi yavrusu yangında telef olurken, bir otomobil kullanılamaz hale geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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