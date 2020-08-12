Zonguldak'ta, 11 günde 203 yeni koronavirüs vakası
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Zonguldak'ta, 11 günde 203 yeni koronavirüs vakası

ZONGULDAK'ta, 1 Ağustos'tan itibaren son 11 günde 203 yeni koronavirüs vakası tespit edilmesi, endişelendirdi.

Zonguldak'ta, 11 günde 203 yeni koronavirüs vakası
12.08.2020 16:00 | Son Güncelleme: 12.08.2020 16:42

ZONGULDAK'ta, 1 Ağustos'tan itibaren son 11 günde 203 yeni koronavirüs vakası tespit edilmesi, endişelendirdi. Kentte yaşayan birinin "Neden maske takmıyorsunuz?" sorusuna, "Gerekli görmediğim için" yanıtını vermesi dikkat çekti.

Kent merkezi ve ilçelerinde Kurban Bayramı ile birlikte vaka artışı başladı. Yetkililer, halkı sosyal mesafe, hijyen ve maske gibi temel tedbirlere uymaları konusunda sık sık uyarıyor. Uyarılara rağmen kent merkezindeki yoğunluk ise azalmıyor. Polis ekipleri, banka önleri gibi yoğunluk oluşan alanlarda sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda uyarı yapıyor. Kentte son 11 günde ise toplam 203 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Bugüne kadar 1339 kişide koronavirüs tespit edilirken, 843 kişi de tedavilerinin ardından taburcu edildi. 421 kişinin ev ve hastanelerde tedavilerinin devam ettiği kentte, bugüne kadar 75 kişi de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

MASKE TAKMADI, VERDİĞİ CEVAP ŞAŞIRTTIKent merkezinde maskesiz dolaşan kişi, DHA muhabirinin "Neden maske takmıyorsunuz?" sorusunu, "Gerekli görmediğim için" diye yanıtlayarak hızla uzaklaştı. ?Yunus Emre Yüksel (20) ise halkın genellikle 'Bana bir şey olmaz' düşüncesiyle tedbirsiz davrandığını düşündüğünü belirterek, "Aslında herkes bilinçli ve farkında. Kent merkezinde herkesin çok işi var. İster istemez 'Bana bir şey olmaz' edasında davranıyorlar ama koronavirüs yanımızdan geçiyor olabilir. Bu yanlış bir şey. Bu hastalıkla da yaşamayı öğrenmemiz gerek. Grip gibi yayıldı artık aramızda ve bu şekilde gittikçe bitmeyecek gibi gözüküyor" diye konuştu. 'TEDBİRLERE UYULMADIĞI İÇİN VAKALAR ARTIYOR'

İşi nedeniyle kent merkezine geldiğini söyleyen Seda Haznedar ise "İnsanlar tedbire uymadığı için vaka artışlarını normal görüyorum. Mümkün olduğunca sokağa çıkmamak gerekiyor. Kurallara uyulması gerekiyor. Uyulsa bu kadar vaka artışı olmaz. Ben de etrafımdakileri uyarıyorum. Biz mümkün olduğunca işimiz olmadığında dışarı çıkmıyoruz" dedi. 


Kaynak: DHA

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