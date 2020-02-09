Zonguldak'ta 109 köy yolu ulaşıma kapalı
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Zonguldak'ta 109 köy yolu ulaşıma kapalı

ZONGULDAK'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 109 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

09.02.2020 14:08 | Son Güncelleme: 09.02.2020 14:08
Zonguldak'ta 109 köy yolu ulaşıma kapalı

ZONGULDAK'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 109 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Kentte önceki gün başlayan kar yağışı, ilçelerde etkili oldu. Zonguldak Valiliği, merkezde 5,  Devrek'te 56, Kozlu'da 8, Alaplı'da 25 ve Ereğli'de 15 olmak üzere 109 köy yolu ulaşıma kapandığını bildirdi. İl Özel İdaresi ekipleri, iş makinesi ve kar küreme araçlarıyla kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.


Kaynak: DHA
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