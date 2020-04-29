Zonguldak'ta 1 Mayıs yarın kutlanacak GENEL Maden İşçileri Sendikası(GMİS), 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı yarın Zonguldak'ta kutlayacak.

GENEL Maden İşçileri Sendikası(GMİS), 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı yarın Zonguldak'ta kutlayacak.

Zonguldak'ta her yıl Madenci Anıtı'nda kutlanan 1 Mayıs, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararı nedeniyle kutlanamayacak. GMİS, bu nedenle 30 Nisan saat 17.30'da Madenci Anıtı'nda alternatif kutlama düzenleyecek. Sınırlı sayıda katılımla sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılacak kutlamada, anıta çelenk konulup 1 Mayıs bildirisi okunacak. GMİS'in konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu yıl mitingler, yürüyüşler ve geniş katılımlı etkinlikler ile kutlanamayacaktır. Ancak sınırlı sayıda katılımla bildiriler okunacaktır. 1,2,3 Mayıs tarihlerinde 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta, Covid-19 önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı açıklanmıştır. Bu nedenle Zonguldak'ta, 1 Mayıs kutlamalarının da simgesel meydanlarından biri olan Maden İşçileri Anıtı alanında, 30 Nisan 2020 Perşembe günü saat 17.30'da sınırlı sayıda katılım ve fiziksel mesafe kurallarına uyularak basın açıklaması yapılacak ve 1 Mayıs Bildirisi okunacaktır" denildi.

Kaynak: DHA