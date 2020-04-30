Zonguldak'ta 1 Mayıs koronavirüs gölgesinde kutlandı
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Zonguldak'ta 1 Mayıs koronavirüs gölgesinde kutlandı

Zonguldak'ta 1 Mayıs koronavirüs gölgesinde kutlandı
30.04.2020 19:08 | Son Güncelleme: 30.04.2020 19:11

Zonguldak'ta 1 Mayıs koronavirüs gölgesinde kutlandı Zonguldak'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Madenci Anıtı alanında, sosyal mesafeye dikkat edilerek sınırlı sayıda katılımla kutlandı.

Zonguldak'ta 1 Mayıs koronavirüs gölgesinde kutlandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Madenci Anıtı alanında, sosyal mesafeye dikkat edilerek sınırlı sayıda katılımla kutlandı.

1 Mayıs günü Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak olması nedeniyle 30 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirilen etkinliğe TÜRK-İŞ'e bağlı sendikaların temsilcileri katıldı. Etkinlik, çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 1 Mayıs Marşı'nın çalınmasıyla devam etti. Polis otosundan sık sık sosyal mesafe konusunda kutlamalara katılanlara uyarılarda bulunuldu.

TÜRK-İŞ'in 1 Mayıs Bildirisi'ni Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil okudu. Yeşil, açıklamasında "Sözlerimizin başında gerek ülkemizde, gerekse tüm dünyada zor günler geçirmemize sebep olan Covit-19 salgını sürecinde; insanlara yaşamsal ürün ve hizmetler sunmak, hayat kurtarmak için büyük öneme sahip olan sağlık çalışanlarımızla birlikte gece gündüz demeden, büyük bir özveriyle çalışan kahraman emekçi kardeşlerimize bir kez daha şükranlarımızı sunuyor, önlerinde saygıyla eğiliyoruz. Emek dostlarımızla birlikte, haklarımız ve taleplerimiz için mücadelemizi yükselttiğimiz, işyerlerinde ve meydanlarda güçlü bir şekilde haykırdığımız gündür 1 Mayıs. Bugün insanca yaşam ve çalışma şartlarını sağlama kavgasının verildiği, emeğin haklarının, barış ve özgürlük mücadelesinin sürdürüldüğü gün; bugün 1 Mayıs. Bu yıl, içinden geçtiğimiz olağanüstü süreç nedeniyle meydanlarda değiliz. Ülkemizle birlikte dünyanın tamamını etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını yaşamımızı köklü bir biçimde değiştiriyor." dedi.

Yeşil, şunları kaydetti: "Bizlerle birlikte tüm dünyada, hak arayanların çıktığı meydanlar bugün sessiz kaldı. Ama halkımızın temel mal ve hizmetlerini karşılamak için hala iş yerlerinde işçiler ve emekçiler olarak başta can kayıplarımız olmak üzere maddi ve manevi bedeller ödemeyerek çalışmaya devam ediyoruz. Bu zorlu süreç içinde yine başta sağlık çalışanları arasında olmak üzere her sektörden birçok canımızı kaybettik. Bizler de kendi üyelerimiz arasından Kemal Soytürk kardeşimizi bu salgın sürecinde kaybettik. Kemal Soytürk kardeşimizle birlikte tüm iş kollarında kaybettiğimiz tüm emekçilere, görev şehitlerimize Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Güzel ve güneşli günlerin görüleceği, salgının ve eşitsizliklerin üstesinden gelinmiş bir gelecek umuduyla herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyoruz."

Zonguldak'ta 1 Mayıs koronavirüs gölgesinde kutlandı

Kaynak: İHA

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