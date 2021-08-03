Zonguldak'ta 1 dönüm orman alanı yandı
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Zonguldak'ta 1 dönüm orman alanı yandı

Zonguldak'ta 1 dönüm orman alanı yandı
Demirören Haber Ajansı / Sinan Kabatepe - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesindeki ormanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürülürken, 1 dönüm alan zarar gördü.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesindeki ormanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürülürken, 1 dönüm alan zarar gördü. 

Ereğli ilçesine bağlı Göktepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, saat 12.00 sıralarında yangın başladı. Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine itfaiye ekipleri, kısa sürede bölgeye geldi. Halk da itfaiye ekiplerine yardımcı olurken, yangın, büyümeden kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında 1 dönüm ormanlık alan yanarken, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Zonguldak'ta 1 dönüm orman alanı yandı
Zonguldak'ta 1 dönüm orman alanı yandı
Zonguldak'ta 1 dönüm orman alanı yandı
Zonguldak'ta 1 dönüm orman alanı yandı
Zonguldak'ta 1 dönüm orman alanı yandı
Zonguldak'ta 1 dönüm orman alanı yandı
Zonguldak'ta 1 dönüm orman alanı yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan Kabatepe

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